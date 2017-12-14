Путин рассказал об увеличении финансирования здравоохранения в 2018 году

15:5714.12.2017
(обновлено: 16:24 14.12.2017)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил необходимость увеличивать финансирование здравоохранения, в 2018 году совокупные расходы по медицине составят 4,1% от ВВП, сообщил он.
"По поводу программы развития здравоохранения в целом. Действительно, немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медицинской помощи, мы центры создали во многих городах России, мы создали перенетельные центры (в конце года будем завершать эту программу, и, мне кажется, надо продолжать ее в будущем). Я уже говорил о снижении материнской и младенческой смертности. У нас хорошие показатели по снижению смертности от внешних факторов, от ДТП, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от туберкулеза. У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, которая еще очень высока. Поэтому софинансирование востребовано, и мы обязательно будем это делать", — заявил он.
"При всей необходимости модернизации системы… Все-таки с учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение числа (мед)учреждений", — отметил Путин.
"Что нужно в этом смысле делать? Нужно увеличивать, конечно, прежде всего, общее финансирование. Оно и будет увеличено на следующий год, в этом году у нас, по-моему, 3,8% от ВВП примерно. В следующем году, по данным Минфина, 4,1% на совокупные расходы по медицине в целом по стране", — рассказал он.
По словам президента, особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медицинских пунктах.
"На сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах — от 100 до 200 тысяч человек. Там нужно создавать новое, современное, возрождать, что утрачено, и создавать новое — первое. Второе — по населенным пунктам, где проживает менее 100 человек, надо создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи", — сообщил он.
"И есть вещи кричащие — помощь дополнительная людям с тяжелыми заболеваниями, приобретение для них большего количества лекарств", — отметил президент.
Подробнее о больших пресс-конференциях президентов России читайте в справке РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.