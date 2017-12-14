Путин рассказал об увеличении финансирования здравоохранения в 2018 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил необходимость увеличивать финансирование здравоохранения, в 2018 году совокупные расходы по медицине составят 4,1% от ВВП, сообщил он.

"По поводу программы развития здравоохранения в целом. Действительно, немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медицинской помощи, мы центры создали во многих городах России, мы создали перенетельные центры (в конце года будем завершать эту программу, и, мне кажется, надо продолжать ее в будущем). Я уже говорил о снижении материнской и младенческой смертности. У нас хорошие показатели по снижению смертности от внешних факторов, от ДТП, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от туберкулеза. У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, которая еще очень высока. Поэтому софинансирование востребовано, и мы обязательно будем это делать", — заявил он.

"При всей необходимости модернизации системы… Все-таки с учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение числа (мед)учреждений", — отметил Путин.

"Что нужно в этом смысле делать? Нужно увеличивать, конечно, прежде всего, общее финансирование. Оно и будет увеличено на следующий год, в этом году у нас, по-моему, 3,8% от ВВП примерно. В следующем году, по данным Минфина, 4,1% на совокупные расходы по медицине в целом по стране", — рассказал он.

По словам президента, особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медицинских пунктах.

"На сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах — от 100 до 200 тысяч человек. Там нужно создавать новое, современное, возрождать, что утрачено, и создавать новое — первое. Второе — по населенным пунктам, где проживает менее 100 человек, надо создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи", — сообщил он.

"И есть вещи кричащие — помощь дополнительная людям с тяжелыми заболеваниями, приобретение для них большего количества лекарств", — отметил президент.

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