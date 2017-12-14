Путин о запрете абортов: здесь ничего нельзя "ломать через колено"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в вопросе запрета абортов ничего нельзя "ломать через колено", нужно взвешенно подходить к проблеме, иначе "махровым цветом" будут расти подпольные операции, наносящие колоссальный ущерб здоровью женщин.

"В современном мире в подавляющем большинстве стран эти решения все-таки оставляются за женщиной. Почему? Потому что есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он пояснил, что практика многих стран показывает, что при запрете абортов женщины уезжают за границу, "расцветают пышным цветом подпольные аборты, наносится колоссальный ущерб женскому здоровью и возможности иметь детей в будущем, резко повышается смертность".

"Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено", — подчеркнул президент.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>