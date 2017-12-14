Эксперт объяснил, почему ротация кадров в МВД вряд ли оправдает себя

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация кадров у российских правоохранительных органов в случае ее введения по тому же принципу, что и в армии, вряд ли себя оправдает из-за специфики работы правоохранителей, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

На большой ежегодной пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в правоохранительных органах можно ввести постоянную ротацию кадров, которая существует в армии, чтобы решить ряд проблем правоохранительной системы.

"Это достаточно сложно и достаточно затратно, вряд ли себя окупит, даже скорее наоборот, потому что правоохранитель, особенно правоохранитель низового уровня, должен знать свой город, свой район, свой регион, людей. А если его постоянно перебрасывать с места на место, то это не будет происходить", — заявил Аграновский РИА Новости.

По мнению эксперта, "человечество не придумало ничего лучшего, чем общественный гражданский контроль с городскими органами власти", и государство должно обеспечить такие условия, чтобы люди не боялись подавать жалобы.

"На сегодняшний день все знают, что если они будут писать жалобы на каких-то силовиков, особенно высокопоставленных, у них будут большие проблемы. Государство должно обеспечить такие условия, чтобы граждане не боялись жаловаться ни на кого. Я не говорю, что нужны доносы, нет, я не говорю, что направо и налево надо давать им ход и сажать кого-то", — отметил эксперт.

Адвокат считает, что, по крайней мере, все активные граждане — от обычных активистов до депутатов любого уровня — должны не бояться сигнализировать об известных им фактах коррупции и, вообще, нарушениях чьих-либо прав.

"И эти обращения должны не только внимательно рассматриваться, но и поощряться", — считает Аграновский.

Эксперт привел в пример опыт США, Западной Европы, где это называется "контролем гражданского общества за органами власти", которого в РФ, по его словам, нет.

"Он (такой контроль) у нас отсутствует напрочь. У нас органы следят за органами, а кто будет следить за органами, которые следят за органами? Они же одними и теми же недостатками обладают", — сказал Аграновский.

По его словам, в ряде случаев "муниципальные депутаты, не говоря уж об обычных гражданах, просто боятся давать ход некоторым обращениям, потому что знают, что не найдут понимания".

"Должна поощряться гражданская активность и морально и, может быть, в какой-то степени материально, такая система существует во многих странах. В любом случае, граждане не должны бояться сигнализировать, потому что органы за всеми не уследят", — заключил эксперт.

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