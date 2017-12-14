Эксперт объяснил, почему ротация кадров в МВД вряд ли оправдает себя

15:3514.12.2017
(обновлено: 15:38 14.12.2017)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация кадров у российских правоохранительных органов в случае ее введения по тому же принципу, что и в армии, вряд ли себя оправдает из-за специфики работы правоохранителей, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
На большой ежегодной пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в правоохранительных органах можно ввести постоянную ротацию кадров, которая существует в армии, чтобы решить ряд проблем правоохранительной системы.
"Это достаточно сложно и достаточно затратно, вряд ли себя окупит, даже скорее наоборот, потому что правоохранитель, особенно правоохранитель низового уровня, должен знать свой город, свой район, свой регион, людей. А если его постоянно перебрасывать с места на место, то это не будет происходить", — заявил Аграновский РИА Новости.
По мнению эксперта, "человечество не придумало ничего лучшего, чем общественный гражданский контроль с городскими органами власти", и государство должно обеспечить такие условия, чтобы люди не боялись подавать жалобы.
"На сегодняшний день все знают, что если они будут писать жалобы на каких-то силовиков, особенно высокопоставленных, у них будут большие проблемы. Государство должно обеспечить такие условия, чтобы граждане не боялись жаловаться ни на кого. Я не говорю, что нужны доносы, нет, я не говорю, что направо и налево надо давать им ход и сажать кого-то", — отметил эксперт.
Адвокат считает, что, по крайней мере, все активные граждане — от обычных активистов до депутатов любого уровня — должны не бояться сигнализировать об известных им фактах коррупции и, вообще, нарушениях чьих-либо прав.
"И эти обращения должны не только внимательно рассматриваться, но и поощряться", — считает Аграновский.
Эксперт привел в пример опыт США, Западной Европы, где это называется "контролем гражданского общества за органами власти", которого в РФ, по его словам, нет.
"Он (такой контроль) у нас отсутствует напрочь. У нас органы следят за органами, а кто будет следить за органами, которые следят за органами? Они же одними и теми же недостатками обладают", — сказал Аграновский.
По его словам, в ряде случаев "муниципальные депутаты, не говоря уж об обычных гражданах, просто боятся давать ход некоторым обращениям, потому что знают, что не найдут понимания".
"Должна поощряться гражданская активность и морально и, может быть, в какой-то степени материально, такая система существует во многих странах. В любом случае, граждане не должны бояться сигнализировать, потому что органы за всеми не уследят", — заключил эксперт.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.