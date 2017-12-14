Симоньян прокомментировала реакцию на слова Путина о русских и украинцах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию журналистов на фразу Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ.

"Показательно, что спонтанные аплодисменты в зале вызвали именно слова, что русские с украинцами — один народ. Дважды. Это к вопросу о настроениях народа. Еще и делайте поправку на то, что в зале одни журналисты — традиционно самая либеральная и скептическая публика", — написала Симоньян в Telegram-канале.

На ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, об этом дают право говорить исторические и духовные корни.

По словам главы государства, на Украине "много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всем". И в России, добавил президент, "все это очень любят, считают это частью собственной культуры".

Он также полагает, что обе страны преодолеют сложности, возникшие из-за ситуации с Крымом, который присоединился к России в 2014 году.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина последней в течение нынешнего президентского срока. На мероприятие аккредитовались более 1600 журналистов, включая представителей иностранных СМИ.

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