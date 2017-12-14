Путин пожелал пережившей покушение журналистке Фельгенгауэр здоровья

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пожелал здоровья журналистке радиостанции "Эхо Москвы" Татьяне Фельгенгауэр.

Ранее гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

"Дай вам бог здоровья, надеюсь, у вас все хорошо", — сказал президент сразу после того, как журналистка представилась.

Татьяна Фельгенгауэр сообщила, что вернулась к работе 6 ноября.