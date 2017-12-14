МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация в правоохранительных органах наподобие армейской, о чем рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, поможет избавить силовые ведомства от различных "местных князьков", подминающих под себя порученные им отделы и территории, заявил РИА Новости известный правозащитник Михаил Сенкевич.

Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы в отношении конкретной структуры, все сотрудники одного из подразделений которой находятся в местах лишения свободы, а "полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала". Глава страны предположил, "может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное" армейской ротации.

"Инициатива президента абсолютно правильная. На некоторых местах в правоохранительных структурах уже давно сидят определенные люди, возомнившие себя "местными князьками". Таких надо убирать, чтобы избежать и коррупции и простого лоббирования интересов руководителей с использованием служебного положения. Так что тут я президента поддерживаю", — рассказал Сенкевич.

Однако, по его словам, к процессу ротации надо подходить не бездумно. И тем более нужно учитывать интересы и самих правоохранителей у которых есть и семьи,и дети, а значит им будет тяжело переезжать с места на место во время смены места службы.

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