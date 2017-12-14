Россию ожидает переиздание майских указов, считает политолог

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Социальные вопросы станут краеугольным камнем кампании Владимира Путина, вероятно, в перспективе Россию ожидает переиздание майских указов, а новая редакция будет обязательной к исполнению для нового кабинета министров, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг сообщил, что в своей предвыборной программе сосредоточится на развитии инфраструктуры, здравоохранения и образования, повышении доходов россиян. В ходе общения с журналистами он заявил, в том числе, что принятие майских указов было правильным решением, сейчас они исполнены на 93-94%.

"На просьбу перечислить приоритеты его предвыборной программы он остановился как раз, в основном, на социальных темах и в дальнейшем просто подтвердил и развил эти тезисы. Конечно, социалка будет краеугольным камнем, на котором будет строиться президентская кампания Владимира Путина", — сказал Мухин РИА Новости.

Эксперт упомянул об оценке исполнения майских указов, которые в целом сейчас выполняются, хотя и не без нареканий.

"На нынешнем этапе следует усилить контроль над выполнением и развитием этих майских указов. Я так понимаю, нас ожидает переиздание майских указов, возможно, они будут тоже в мае изданы. И новая редакция будет обязательной к исполнению для нового кабинета министров", — считает политолог.

В их основе, отметил собеседник агентства, будет, прежде всего, "забота о каждом отдельном гражданине Российской Федерации по самым разным направлениям".

"Это и пенсии, и поддержка предпринимателей, и социальное обеспечение госслужащих, и создание комфортных условий для жизнедеятельности всех граждан России – это касается и налогообложения, и безопасности, и условий проживания в городах и в сельской местности", — пояснил Мухин.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна была выйти в течение текущего президентского срока Путина.