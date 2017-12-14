Жители военных городков не должны переплачивать за услуги ЖКХ, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Жители военных городков после ухода войсковых частей не должны страдать от проблем, связанных с оплатой услуг ЖКХ, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Журналист, представлявший Ленинградскую область, пожаловался главе государства, что офицеры и контрактники, живущие в военных городках по всей стране, в ноябре-декабре нынешнего года получили "запредельные квитанции на оплату услуг ЖКХ", причем в Ленобласти месячная плата доходила до 50 тысяч рублей.

"Ваша озабоченность по поводу военных городков понятна, и я ее разделяю. Нужно будет обратить особое внимание, потому что она является, пожалуй, наиболее острой в целом по системе ЖКХ", — ответил Путин.

"Если армия уходит, это не значит, что люди должны быть там брошены", — подчеркнул глава государства.

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