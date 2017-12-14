Путин заявил, что ситуация в ЖКХ не позитивная

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ситуация в сфере ЖКХ не развивается позитивно, проблем в этой сфере больше, чем решений, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.

"Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, к сожалению. Проблем больше, чем их решений. Да, решения были приняты в последние годы, да, кое-что поменялось. Недостаточно абсолютно", — сказал Путин, отвечая на вопрос о проблемах в сфере ЖКХ.

"Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают… явно не дорабатывают", — отметил он.

По словам президента, проблема заключается в том, что так называемые управляющие компании собирают деньги как за коммунальные платежи в адрес снабжающих организаций, куда входит оплата газа, электричества, воды, так и по жилищным тарифам.

"Управляющие компании сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются. Далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим мало кто смотрит", — отметил глава государства.

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