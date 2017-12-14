Эксперт: повышать пенсионный возраст надо в комплексе с мерами соцподдержки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Повышать пенсионный возраст нужно в комплексе с другими мерами, которые поддержали бы уязвимые слои населения и снизили бы социальное неравенство, считает программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы.

"Если это делать, то это надо делать в пакете с другими мерами, которые не приводят к ухудшению социального положения наиболее уязвимых слоев населения. Здесь, наверно, необходимо думать о пакете, который бы сопровождал такого рода меры, если они принимаются и это могло бы заключаться как в адресном финансировании и социальной поддержке тех слоев, которые могут быть негативно затронуты такого рода мерами", — сказал Лисоволик РИА Новости.

"Ну и помимо этого, наверно, надо вернуться к вопросам, связанным с социальным дисбалансом и неравенством и посмотреть на возможности постепенного введения шкалы прогрессивного налогообложения по подоходному налогу как к фактору, который мог бы в том числе несколько снизить социальное неравенство и дать дополнительные доходы, которые могли бы быть распределены на поддержку социальной сферы", — добавил он.

"Поэтому если такого рода меры будут приниматься, то, скорее всего, это будет пакет мер, который будет сопровождаться поддержкой социальной сферы и прежде всего наиболее уязвимых слоев населения в этом отношении", — заключил экономист.

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