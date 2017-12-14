Нескольким регионам России окажут дополнительную помощь, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Трем-четырем регионам РФ, в том числе Новгородской области, будет оказана дополнительная помощь, необходимая для их развития, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Журналистка из Новгорода спросила президента, как планирует государство помогать дотационным регионам, к числу которых относится Новгородская область.

"Таким регионам, как Новгородская область, будет оказана дополнительная помощь. Я хочу подчеркнуть, дополнительная. А таких регионов, которые требуют дополнительную помощь, у нас немного — их буквально 3-4. Она (помощь — ред.) будет являться тоже миллиардами рублей",- сказал глава государства.

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