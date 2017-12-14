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Общество

На территории олимпийского медиацентра в Сочи создадут научные лаборатории

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (142)
13:4414.12.2017
(обновлено: 13:45 14.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Сочи на территории олимпийского медиацентра будут созданы современные научные лаборатории, рассказал в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Молодой человек смотрит трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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"Что касается работы с талантливыми детьми, с детьми вообще, а с талантливыми детьми в особенности, хочу сказать следующее – я уже говорил, хочу повторить, я считаю, что все дети талантливые, вопрос только в том, и это задача преподавателей, задача родителей, раскрыть этот талант", — сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как государство поддерживает талантливых детей.

Кстати говоря, добавил президент, "это не общая фраза". В настоящее время "в сфере так называемых когнитивных наук" проводятся такие исследования специалистами в России и других странах.

"Вот упомянули про Сириус – это действительно не какой-то лагерь, это центр работы с талантливыми детьми. Мы хотим рядом с Сириусом на площадях бывшего медиацентра, многие, наверное, во время Олимпиады там поработали, там огромные площади, по-моему, четыре Красных площади по общей площади. Мы хотим там создать — это тоже моя инициатива — создать там научные современные лаборатории по нескольким направлениям, мирового класса и уровня", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Это, по его словам, "информационные технологии, биология, генетика, это когнитивные науки, прежде всего, по поводу способов, методик работы с молодыми людьми, с детьми талантливыми и по поводу раскрытия их таланта".

"Это целое направление сейчас организуется, поэтому мы и с научной точки зрения будем этим продолжать заниматься и в практическом плане. Ну, кроме Сириуса у нас работают и развиваются, кстати говоря, и Артек, и Океан, и Орленок на Кавказе. Это тоже не все, сейчас кванториумы создаются, детские технопарки по всей стране, проводятся олимпиады", — добавил президент.

Смысл и конечная цель, по его мнению, заключается в том, чтобы "вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства, конечно, желательно в стране".

"Кстати говоря, если опять вернуться к Сириусу, то кроме создания лабораторий мирового класса я хотел бы там рядом, уже нашли участок 30 гектар, создать и технопарки, которые будут работать вообще все вместе. Сириус, лаборатории мирового класса и технопарки, которые будут уже заниматься коммерциализацией того, что будет нарабатываться представителями науки", — отметил Путин.

С ними, добавил он, "как раз работают лучшие преподаватели и школьного уровня, и преподаватели высшей школы, и там же проводится курс подготовки преподавателей школ".

"Вот мне бы очень хотелось, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране и в целом такая сеть в регионах Российской Федерации начинает создаваться, так и будем делать", — заключил глава государства.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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