Путин: новые решения по пенсионному возрасту не затронут вышедших на пенсию

ПУТИН: ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ОНО НЕ КОСНЕТСЯ ТЕХ, КТО УЖЕ ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ

РИА НОВОСТИ

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