Путин призвал искать золотую середину между защитой экологии и экономикой

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал искать золотую середину между защитой экологии и развитием экономики.
Глава государства напомнил, что ранее было принято решение о высадке компенсационных деревьев. Это касается инфраструктурных и промышленных проектов, во время реализации которых были вырублены леса.
"Это связано с вырубкой лесов — осуществить так называемые компенсационные высадки лесов, то есть столько надо высадить лесов и деревьев, сколько было срублено в ходе реализации промышленного или инфраструктурного проекта", — сказал президент.
"Если мы будем в принципе так же подходить к решению проблем и развития, и сохранения природы, мне кажется, мы будем на верном пути", — заключил Путин.
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