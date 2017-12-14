Путин призвал искать золотую середину между защитой экологии и экономикой

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал искать золотую середину между защитой экологии и развитием экономики.

"Что касается экологических проблем. Конечно, это, понимаете, всегда, мы с вами знаем, такая проблема возникает всегда и везде. Соотношение между защитой экологии, защитой природы и развитием — нужно найти всегда, всегда нужно искать золотую середину", — сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства напомнил, что ранее было принято решение о высадке компенсационных деревьев. Это касается инфраструктурных и промышленных проектов, во время реализации которых были вырублены леса.

"Это связано с вырубкой лесов — осуществить так называемые компенсационные высадки лесов, то есть столько надо высадить лесов и деревьев, сколько было срублено в ходе реализации промышленного или инфраструктурного проекта", — сказал президент.

"Если мы будем в принципе так же подходить к решению проблем и развития, и сохранения природы, мне кажется, мы будем на верном пути", — заключил Путин.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>