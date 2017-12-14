Путин пообещал решить проблему с нехваткой мест в детских садах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.Проблема с нехваткой мест в детских садах в России будет решена в ближайшее время, завил президент РФ Владимир Путин.

"Была задача обеспечить детей местами в детских садах. Она практически решена, на 98,8%. В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах, сейчас в подавляющем большинстве регионов РФ эта задача решена полностью", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, есть несколько регионов, где эта работа не закончена. "Количество детей, которые ожидают место в очередях — 63 тысячи… Уверен, в ближайшее время мы этот вопрос закроем", — добавил он.

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