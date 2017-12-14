Путин оценил работу правоохранительных органов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В работе правоохранительных органов и их давлении на бизнес нет существенных изменений к лучшему, в частности из-за коррупции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь я с вами соглашусь, больших изменений к лучшему мы пока не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, но и просто с низкой организацией этой работы, с отсутствием контроля должного за этой сферой. Сложный вопрос, не буду скрывать. Не могу сказать, что я здесь удовлетворен, как выстроена работа", — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о продолжающемся давлении на бизнес со стороны чиновников и правоохранительных органов.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>