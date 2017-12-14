Путин прокомментировал ситуацию с изучением нацязыков

РИА Новости. Путин об изучении нацязыков: возможность знать родной языка должна быть, но русский язык надо изучать, чтобы иметь равные стартовые условия

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >> © РИА Новости, Инфографика Перейти в фотобанк Рейтинг президента России в 2012-2017 годах