Зоозащитница назвала "полумерой" ужесточение наказания за живодерство

САМАРА, 14 дек — РИА Новости. Ужесточение наказания за живодерство — позитивный момент, но чтобы изменить ситуацию в данном вопросе, необходим закон об ответственном обращении с животными, предполагающий их регистрацию и чипирование, считает зоозащитница, руководитель самарского приюта для бездомных животных "Твои друзья" Марина Грабовенко.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.5% Крупного денежного штрафа

11.1% Принудительных работ

58.8% Лишения свободы

19.6% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за эти преступления были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.

"Это, конечно, хорошо, но существенно ничего, увы, не изменит на данном этапе, потому что пока нет закона о защите прав животных. Возможно, эти люди, кто издеваются над животными, будут думать прежде, чем совершать эти действия, но нам также нужен закон об ответственном обращении с животными", — сказала РИА Новости Грабовенко.

Зоозащитница предположила, что случаев издевательства над животными, какие были зарегистрированы в Хабаровске и в Самарской области, со стороны подростков являются реакцией на агрессию взрослых. Как отметила Грабовенко, дети могли перенести негативные эмоции на тех, кто более слабый, то есть на животных. Правозащитница добавила, что в таких семьях нужно более глубоко разбираться, так как осознанная агрессия просто так у детей не возникает.

Руководитель приюта отметила, что проблему жесткого обращения с животными можно минимизировать, если ужесточить контроль над содержанием животных. Основные меры – это обязательная регистрация домашних животных, обязательная стерилизация животных и введение налога на нестерилизованных кошек и собак. В том случае, если питомец оказался на улице, то хозяин несет за него ответственность.

"Понимаете, если бы вся правовая база работала, и все животные бы регистрировались и за ними осуществлялся бы контроль, то мы бы могли избежать таких случаев. Было бы меньше бездомных животных. Люди понимали бы, что за издевательства их накажут", — добавила собеседница агентства.

Широкий общественный резонанс вызвал случай в городе Кинель Самарской области в августе, когда девочки-подростки убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Местные жители устроили детям травлю и грозили самосудом.