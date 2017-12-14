Татьяна Навка поддержала участниц проекта "Ты супер! Танцы"

Чемпионка Олимпийских игр Татьяна Навка и сестры Аня и Яна Михай после выступления на конкурсе в рамках проекта Ты супер! Танцы. Полуфинал

Чемпионка Олимпийских игр Татьяна Навка и сестры Аня и Яна Михай после выступления на конкурсе в рамках проекта Ты супер! Танцы. Полуфинал

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка приехала поддержать участниц проекта "Ты супер! Танцы" Аню и Яну Михай.

Сёстры удивляли членов жюри и зрителей с самого первого выступления не только талантом, но и желанием учиться новым стилям. Яна помимо танцев увлекается фигурным катанием. Её заветное желание — стать чемпионкой мира в этом виде спорта.

"Выступление девочек — это просто вау! Необыкновенное зрелище: чудесно, легко! Они даже прыгнули аксель, а это непростой элемент. Моё самое главное пожелание — верить в себя и очень сильно хотеть достичь своей цели. На пути к успеху всегда будут преграды, но только благодаря трудностям мы учимся и идём дальше, выше и выше. Ни в коем случае нельзя расстраиваться, вешать нос — и у вас обязательно всё получится!" — сказала Навка.

© Фото : PR НТВ Сестры Аня и Яна Михай во время выступления на конкурсе в рамках проекта "Ты супер! Танцы". Полуфинал © Фото : PR НТВ Сестры Аня и Яна Михай во время выступления на конкурсе в рамках проекта "Ты супер! Танцы". Полуфинал

Спортсменка также пригласила девочек на ледовое шоу "Руслан и Людмила", премьера которого состоится совсем скоро, и пообещала показать сёстрам закулисную сторону спектакля.

Второй день полуфинальных соревнований проекта состоится в субботу, 16 декабря. Для конкурсантов — это последний шанс попасть в финал.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.