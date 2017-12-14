Кузнецова рассказала об росте числа жалоб в аппарат детского омбудсмена

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка в 2017 году получил почти наполовину больше обращений от граждан, чем в предыдущем году, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в четверг.

"Поступило 7 тысяч 274 обращения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, что на 46,4% больше, чем в 2016 году", — сказала Кузнецова на итоговом заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ в уходящем году.

По ее словам, обращения в аппарат уполномоченного прежде всего касались вопросов имущественного характера, образования, социального обеспечения, воспитания детей, правонарушений и их профилактики. Преимущественно запросы на имя детского омбудсмена поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Ростовской области.

Что касается категорий заявителей, то на первом месте, как и в прошлые годы — родители и родственники несовершеннолетних, многодетные семьи и лица, взявшие детей на воспитание. Обращения поступали и от общественных организаций, и от самих несовершеннолетних, добавила Кузнецова.

По ее данным, в 2018 году аппарат уполномоченного провел порядка 300 социально значимых мероприятий, связанных с зашитой прав детей, в том числе 60 семинаров и 21 выезд в регионы России.

Кузнецова отметила, что в 2018 году продолжится работа над реализацией "проектного офиса" по продвижению социально значимых инициатив, внедрением "социального навигатора" (телефона "скорой семейной помощи" по номеру 117) в регионах. Также продолжится работа над пилотными проектами института сертифицированных нянь и внедрением курса "семейного счастья", который, по мнению детского омбудсмена, может быть включен в школьную программу не в качестве отдельных уроков, а в виде "модулей в рамках существующих уже гуманитарных предметов".