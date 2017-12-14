ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Хабаровские зоозащитники, которые выступали за ужесточение наказания по статье "жестокое обращение с животными" после истории с местными живодерками, довольны принятием Госдумой соответствующих поправок в закон, однако отмечают необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, сообщила РИА Новости в четверг председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

Принудительных работ

Лишения свободы

Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.5% Крупного денежного штрафа

11.2% Принудительных работ

58.7% Лишения свободы

19.6% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до трех лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за эти преступления были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.

Так, хабаровским живодеркам, которые замучили и убили 15 животных и птиц, за это преступление назначили по 150 часов исправительных работ. Реальные сроки наказания в 3 года 10 дней и 4 года 3 месяца они получили за другие преступления, в частности, "разбой". В декабре в краевом суде будет рассматриваться апелляция осужденных, которые считают приговор слишком строгим.

После огласки этой истории зоозащитники в Хабаровске, а также других регионах России провели митинги и пикеты за ужесточение статьи уголовного кодекса за жестокое обращение с животными.

"Мы довольны, что наказание ужесточили. Принятые поправки переводят такие преступления в разряд преступлений средней тяжести, а значит, дел будут возбуждать больше. Но необходимо и дальше совершенствовать законодательство. Сейчас животное определено как имущество, а его убийство рассматривается как имущественный вред. Нужно прописать, что это живое чувствующее существо", — сказала Коваленко.

Она отметил, что это большая работа, и необходимо будет внести поправки во множество законодательных актов.

"До конца этого года сделать такую работу невозможно, но мы надеемся, что депутаты Госдумы, которые провели работу по принятию поправок, не остановятся и продолжат ее", — сказала собеседница.

Она уточнила, что хабаровские живодерки, которые сейчас в СИЗО ждут рассмотрения их апелляции, осуждены по прежней редакции уголовного кодекса, и их изменения в законе не коснутся, но к их возможным последователям будут применены уже более строгие меры.