ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Хабаровские зоозащитники, которые выступали за ужесточение наказания по статье "жестокое обращение с животными" после истории с местными живодерками, довольны принятием Госдумой соответствующих поправок в закон, однако отмечают необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, сообщила РИА Новости в четверг председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.
10.5%Крупного денежного штрафа
11.2%Принудительных работ
58.7%Лишения свободы
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Так, хабаровским живодеркам, которые замучили и убили 15 животных и птиц, за это преступление назначили по 150 часов исправительных работ. Реальные сроки наказания в 3 года 10 дней и 4 года 3 месяца они получили за другие преступления, в частности, "разбой". В декабре в краевом суде будет рассматриваться апелляция осужденных, которые считают приговор слишком строгим.
После огласки этой истории зоозащитники в Хабаровске, а также других регионах России провели митинги и пикеты за ужесточение статьи уголовного кодекса за жестокое обращение с животными.
Она отметил, что это большая работа, и необходимо будет внести поправки во множество законодательных актов.
"До конца этого года сделать такую работу невозможно, но мы надеемся, что депутаты Госдумы, которые провели работу по принятию поправок, не остановятся и продолжат ее", — сказала собеседница.
Она уточнила, что хабаровские живодерки, которые сейчас в СИЗО ждут рассмотрения их апелляции, осуждены по прежней редакции уголовного кодекса, и их изменения в законе не коснутся, но к их возможным последователям будут применены уже более строгие меры.