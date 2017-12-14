Лучше пользоваться и традиционными СМИ, и Telegram, считает Песков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что к Telegram-каналам нужно относиться дозировано, лучше воспринимать информацию на основе всей палитры, включая традиционные СМИ.

"Я считаю, что скорее, конечно, здесь идет потеря качества, но увеличение скорости. Я персонально сторонник не такой, наверное, высокой скорости, но более вдумчивой, более проверенной, более аналитической, солидной информации. Конечно, в этом плане со многими продуктами телеканалов Telegram-каналы не могут сотрудничать", — сказал он в эфире "Россия 24".

"Но мы живем во время, когда информация — это огромные деньги, информация — это огромное политическое влияние. Поэтому скорость возрастает кратно, и печатные СМИ уже потеряли свою роль как первичного источника информации. Фактически печатным СМИ уготована судьба анализатора вчерашних новостей. Интернет начинает господствовать, такие ресурсы как Telegram-каналы находят свое проявление в других средах, но все это связано со скоростью, но в ущерб качеству", — добавил Песков.

По его словам, лучше обладать всей палитрой информации, которую предоставляют и новые площадки, и традиционные СМИ. "К этому нужно относиться очень дозировано, с моей точки зрения. Безусловно, гораздо лучше воспринимать информацию в комплексе, на основе всей палитры СМИ", — сказал пресс-секретарь президента.