Песков: технологии не могут заменить человеческий фактор при прямой линии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин для общения с гражданами в формате прямой линии использует высокие технологии, но человека из процесса обработки запросов исключить не получится, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хотя та же самая прямая линия, о которой вы упомянули, это чрезвычайно высокотехнологичное мероприятие, в котором задействованы очень высокие технологии, очень много людей из телекома, телевидения, радио, связисты и так далее. А в итоге все равно машина не в состоянии проанализировать обращения людей. В итоге, сидят девушки-профессионалы, которые говорят с людьми, — вот это, наверное, самое ценное", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

У Пескова спросили, может ли быть внедрена технология блокчейн для систематизации запросов. Он отметил, что нынешняя технология комфортна для организации указанного мероприятия, но если появится что-то новое и полезное, это можно будет интегрировать.

"Нам так комфортно использовать ту технологию, которая имеется у нас в распоряжении, что какая-то дополнительная технология нам пока просто не нужна. Если мы вдруг поймем, что какие-то новые, скажем так, изобретения позволят нам анализировать больше информации или обрабатывать большее количество обращений, мы, конечно, попробуем каким-то образом внедрить эти новые технологии, но пока мы не ощущаем такой потребности", — сказал он.