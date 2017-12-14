Песков: закон об иноагентах не мешает деятельности зарубежных журналистов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Много корреспондентов из США аккредитованы на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, и закон об иностранных агентах не воспрепятствует деятельности зарубежных журналистов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-конференция Путина состоится в четверг и начнется в 12.00 мск.

"Закон об иностранных агентах никоим образом не воспрепятствует журналистской работе", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Он лишь ее регламентирует и, скажем так, добавляет обязанности совершать для этих СМИ определенные действия", — добавил он.

По его словам, на пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ, среди них и постоянно работающие в России, и те СМИ, представители которых специально приедут на мероприятие. Песков добавил, что журналисты из США получают визы по ускоренной схеме.