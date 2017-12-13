В ГП рассказали о реакции ряда правозащитников на "неоднозначные истории"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Отдельные правозащитники пытаются создавать резонанс вокруг "неоднозначных" историй, а не оказывать реальную помощь людям в сложной ситуации, заявил в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
"Такие истории отдельные правозащитники пытаются использовать в большей степени для создания резонанса, нежели для реальной помощи человеку. Не буду подбирать слова: это так называемые политические активисты. И в этом смысле системная правозащита должна быть, конечно, аполитичной. Показательны процессы Ильдара Дадина и Евгении Чудновец", — написал Куренной.
Он отметил, что в обоих случаях прокуратура заняла гуманную позицию и ходатайствовала об их освобождении. По словам Куренного, так создаются необходимые для дальнейшей судебной практики прецеденты, "ориентированные, прежде всего, на максимально гуманный подход к человеку".
Куренной считает, что правозащита в РФ должна быть аполитичной и построенной на диалоге профессионалов, а не "оголтелой, ангажированной и популистской".
"Я не утверждаю, что только органы прокуратуры должны и могут защищать права граждан. Безусловно, в стране успешно и эффективно работают правозащитные организации и отдельные общественники. Тем не менее, я за то, чтобы правозащита в стране была определённым институтом, построенным на диалоге и взаимодействии профессионалов",- заключил Куренной.
Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и Курганский областной суд отменил приговор. Ее отпустили из колонии 6 мая.