В ГП рассказали о реакции ряда правозащитников на "неоднозначные истории"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Отдельные правозащитники пытаются создавать резонанс вокруг "неоднозначных" историй, а не оказывать реальную помощь людям в сложной ситуации, заявил в среду официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Куренной в статье на сайте RT сообщил, что бывают ситуации неоднозначные, "когда гражданин оказался в крайне сложной ситуации, сам при этом допустив нарушение закона".

"Такие истории отдельные правозащитники пытаются использовать в большей степени для создания резонанса, нежели для реальной помощи человеку. Не буду подбирать слова: это так называемые политические активисты. И в этом смысле системная правозащита должна быть, конечно, аполитичной. Показательны процессы Ильдара Дадина и Евгении Чудновец", — написал Куренной.

Он отметил, что в обоих случаях прокуратура заняла гуманную позицию и ходатайствовала об их освобождении. По словам Куренного, так создаются необходимые для дальнейшей судебной практики прецеденты, "ориентированные, прежде всего, на максимально гуманный подход к человеку".

Куренной считает, что правозащита в РФ должна быть аполитичной и построенной на диалоге профессионалов, а не "оголтелой, ангажированной и популистской".

"Я не утверждаю, что только органы прокуратуры должны и могут защищать права граждан. Безусловно, в стране успешно и эффективно работают правозащитные организации и отдельные общественники. Тем не менее, я за то, чтобы правозащита в стране была определённым институтом, построенным на диалоге и взаимодействии профессионалов",- заключил Куренной.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и Курганский областной суд отменил приговор. Ее отпустили из колонии 6 мая.