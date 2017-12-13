Генпрокуратура создаст в этом году экспертный совет по работе со СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генпрокуратура РФ до конца года создаст экспертный совет по взаимодействию с общественностью и СМИ, чтобы наладить системную работу с правозащитниками, сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Уже до конца года мы сделаем следующий шаг к налаживанию системной работы с представителями гражданского общества. При Генеральной прокуратуре РФ будет создан экспертный совет по взаимодействию с общественностью и СМИ", — написал Куренной в своей статье , опубликованной на сайте RT.

По его словам, "базис системной правозащиты близок самому принципу работы прокурора — обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участия в его судьбе".

Общественники, действительно заинтересованные в эффективной работе по защите прав граждан, "демонстрируют свою солидарность с таким подходом и сами становятся частью системной правозащиты", считает Куренной.