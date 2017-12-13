Минюст внес алтайскую организацию "Выбор" в список НКО-иноагентов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Минюст РФ включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, алтайскую общественную организацию "Выбор", сообщается на сайте ведомства в четверг.

"В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" 13.12.2017 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена алтайская краевая общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья "Выбор", — говорится в сообщении.

Список НКО-иноагентов также пополнило алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив "Согласие".

В 2012 году закон обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации регистрироваться в качестве иностранных агентов. В 2013 году Минюст получил право признавать НКО иностранными агентами по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в частности, в Европейском суде по правам человека. Решение об исключении из реестра принимается, если попавшая в него НКО в течение последнего года не получала иностранного финансирования или не участвовала в политической деятельности.