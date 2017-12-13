Эсеры внесли в Госдуму законопроект о доиндексации пенсий

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Группа депутатов "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает осуществить выплату сумм страховых пенсий, недополученных в соответствии с российским законодательством за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года.

Авторы законопроекта указывают, что в 2015 году был принят закон, который снизил индексацию страховых пенсий по итогам 2015 года для неработающих граждан на 8,9% и полностью отменил индексацию страховых пенсий в отношении пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность. По итогам 2016 года страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы в соответствии с планкой — не ниже индекса роста потребительских цен, но индексация страховых пенсий работающих пенсионеров вообще не была произведена, сообщают эсеры.

"Осуществить выплату недополученных в соответствии с законодательством Российской Федерации сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года", — следует из текста предлагаемого законопроекта.

Депутаты подчеркивают, что принятие документа не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, но потребует дополнительных расходов бюджета Пенсионного фонда РФ в размере не более 963,1 миллиарда рублей.