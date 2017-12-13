Марина Юденич возглавила совет по правам человека Подмосковья

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Марина Юденич возглавила Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

"У нас сегодня новый руководитель. Человек хорошо известный, наверное, самый активный общественник в регионе, который занимается огромным количеством вопросов, — Марина Юденич. Хочу отметить, что она не просто живет и работает здесь, а отдает всю себя Подмосковью", — цитирует пресс-служба слова губернатора, открывшего заседание совета в среду.

Марина Юденич выделила ряд ключевых направлений работы СПЧ на следующий год. Среди них экология, дольщики и ЖКХ. "Мы только начали серьезную проработку целого ряда проблем, которые прозвучали на совете. Жизнь ставит разные задачи. Мы будем заниматься теми проблемами, которые видим, в том числе это экология, подмосковные дольщики, здравоохранение, ЖКХ", — сказала Юденич.

В материале уточняется, что в рамках повестки дня рассматривался ряд рабочих вопросов, связанных с повседневной деятельностью совета. Отдельное внимание было уделено итогам реализации мероприятий, которые проводились в Год экологии с целью защиты окружающей среды и обеспечения экологического благополучия региона.

На заседании состоялось награждение Знаком преподобного Сергия Радонежского адвоката Анатолия Кучерены, который ранее возглавлял Совет, заключается в документе.