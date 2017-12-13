Чувашия подготовит волонтеров для мирового чемпионата WorldSkills в Казани

ЧЕБОКСАРЫ, 13 дек — РИА Новости. Центр молодежных инициатив министерства образования Чувашии — крупнейший центр развития волонтерского движения в республике — вошел в число пятнадцати ресурсных центров по набору и подготовке волонтеров на 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики республики.

Он напомнил, что всероссийский конкурс за право присоединиться к команде оргкомитета чемпионата и подготовить региональные делегации добровольцев со всей России прошел в Казани в декабре. В конкурсе принимали участие образовательные организации, государственные учреждения и некоммерческие организации.

"Центр молодежных инициатив имеет большой опыт в подготовке волонтеров на различные мероприятия, активно развивает социальное волонтерство, и я считаю, что мы достойно справимся с поставленной задачей", — цитирует пресс-служба слова директора Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии Юлии Алановой.

Центр молодежных инициатив проводил обучение волонтеров для Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, организовывал работу добровольцев на Пятом международном форуме "Россия — спортивная держава", на Второй всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, Окружной спартакиаде для воспитанников детских домов Приволжского федерального округа "Спортивный Олимп Приволжья", а также на Третьем всероссийском съезде учителей сельских школ. Кроме того, центр координировал набор и обучение участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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