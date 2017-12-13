Минздрав запускает проект по привлечению людей к здоровому образу жизни

ГОРКИ, 13 дек — РИА Новости. Минздрав РФ 1 января 2018 года планирует запустить проект по привлечению людей к правильному питанию и здоровому образу жизни, заявила министр Вероника Скворцова.

"С января у нас начнет очень важный блок реализовываться – это коммуникационная программа по мотивированию граждан из разных социальных групп, разного возраста, разного образовательного уровня к ведению здорового образа жизни. Это особый проект, и он должен быть очень интересным", — заявила Скворцова.

Как она рассказала, в текущем году были разработаны концептуальные документы и нормативные акты, которые позволят в будущем сократить курение табака. "Сейчас у нас около 30% нашего взрослого населения курит. Сократить потребление алкогольных напитков. Сейчас у нас около 10 литров алкоголя в пересчете на чистый спирт на душу населения", — пояснила министр.

Также, по ее словам, целью данного проекта является увеличение количества людей, которые правильно питаются.

"Для этого мы вводим добровольную маркировку продуктов питания с пониженным содержанием соли, сахара, трансжиров и некоторых других компонентов", — сказала Скворцова.

Она пояснила, что целью данного проекта является преобразование лечебного здравоохранения в медицинское сопровождение здоровых людей и профилактики заболеваний.