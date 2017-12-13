В Москве на Новый год будут работать 13 площадок "Путешествия в Рождество"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Тринадцать площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

Причем работать в первую ночь Нового года будут не только центральные площадки фестиваля — на Тверской улице, в Камергерском переулке или Манежной площади — но и, например, в Зеленограде.

"Все тринадцать площадок завершат свою работу первого января только в три часа ночи", — рассказали в оргкомитете.

"Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 22 декабря по 14 января. В этом году центральной темой фестиваля стал театр. Гостей ждут ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы, световые инсталляции.