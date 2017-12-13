Школу Волонтера планируют открыть в Смоленской области в следующем году

СМОЛЕНСК, 13 дек — РИА Новости. Школу Волонтера создадут в Смоленской области в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк На Смоленщине в 2017 году смертность сократилась на 2,5% Предложение о создании школы высказали участники молодежного образовательного форума "Смола", проходящего на Смоленщине. Принявший участие в работе форума глава региона Алексей Островский одобрил инициативу, поручив областному правительству детально проработать вопрос создания школы и взять его на особый контроль.

Ключевая цель форума, который проводится в области уже в восьмой раз, — объединить наиболее активных и творческих молодых людей, интересующихся политикой, экономикой, инновациями, предоставить им возможность обменяться опытом и идеями, а также наладить связи для разработки и реализации совместных проектов и социально значимых инициатив.

"Надо, действительно, создать Школу Волонтера в Смоленске, подобрать варианты ее размещения, чтобы у ребят было постоянное место дислокации, где они могли бы на регулярной основе собираться. Необходимо предоставить им такую возможность", — сказал Островский.

Школа Волонтера станет единой площадкой для обмена положительным опытом и развития добровольческого движения в регионе, объединяющей представителей различных направлений — социального, событийного, медицинского, экологического волонтерства. На базе Школы планируется проведение семинаров, форумов, круглых столов, конференций и обучающих сессий, пояснил представитель пресс-службы.

При этом он напомнил, что по инициативе президента России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца.

В пресс-службе также сообщили, что глава региона поручил главному управлению по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию областной администрации изучить возможность создания Молодежного Совета — консультационно-совещательного органа при Администрации региона, который объединил бы представителей уже существующих Молодежных Советов муниципальных образований, лидеров общественных движений, активистов, дал им возможность принимать участие в формировании и реализации проектов, программ и инициатив не только в области молодежной политики, но и в сфере культуры и туризма, образования, спорта.

"Надо организовать этот процесс таким образом, чтобы представители Советов, и в муниципалитетах, в том числе, занимались бы реальной практической работой и были вовлечены в ежедневную деятельность органов власти", — сказал Островский.

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