Школу Волонтера планируют открыть в Смоленской области в следующем году

СМОЛЕНСК, 13 дек — РИА Новости. Школу Волонтера создадут в Смоленской области в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Предложение о создании школы высказали участники молодежного образовательного форума "Смола", проходящего на Смоленщине. Принявший участие в работе форума глава региона Алексей Островский одобрил инициативу, поручив областному правительству детально проработать вопрос создания школы и взять его на особый контроль.
Ключевая цель форума, который проводится в области уже в восьмой раз, — объединить наиболее активных и творческих молодых людей, интересующихся политикой, экономикой, инновациями, предоставить им возможность обменяться опытом и идеями, а также наладить связи для разработки и реализации совместных проектов и социально значимых инициатив.
"Надо, действительно, создать Школу Волонтера в Смоленске, подобрать варианты ее размещения, чтобы у ребят было постоянное место дислокации, где они могли бы на регулярной основе собираться. Необходимо предоставить им такую возможность", — сказал Островский.
Школа Волонтера станет единой площадкой для обмена положительным опытом и развития добровольческого движения в регионе, объединяющей представителей различных направлений — социального, событийного, медицинского, экологического волонтерства. На базе Школы планируется проведение семинаров, форумов, круглых столов, конференций и обучающих сессий, пояснил представитель пресс-службы.
При этом он напомнил, что по инициативе президента России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца.
"Надо организовать этот процесс таким образом, чтобы представители Советов, и в муниципалитетах, в том числе, занимались бы реальной практической работой и были вовлечены в ежедневную деятельность органов власти", — сказал Островский.
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