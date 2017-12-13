Станция скорой помощи в Пензе откроется в январе 2018 года

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комплекс зданий центральной станции скорой медицинской помощи в Пензе откроется после реконструкции в январе 2018 года, заявил в интервью РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

"До конца года там завершаются работы капитального характера, мы планируем ввести его в эксплуатацию и официально открыть в январе 2018 года", — сказал Белозерцев.

Он отметил, что реконструкция станции скорой помощи позволит более эффективно развивать работу call-центра по приему заявок на машины "скорой" по всему региону, а значит, более оперативно реагировать на звонки граждан.

"Там будут созданы все условия для организации работы подстанции скорой помощи, для отдыха врачей, водителей. Я думаю, это тоже один из элементов доступности медицинской помощи для наших граждан", — полагает Белозерцев.

Проект реконструкции построек на улице Пионерской в Пензе был инициирован спикером Госдумы Вячеславом Володиным в ходе избирательной кампании в августе 2016 года. Капремонт корпусов запланировано провести с целью дальнейшего размещения в них как самой станции скорой помощи, так и единых диспетчерских служб и контакт-центров, а также территориального центра медицины катастроф области.

В результате реализации проекта на базе станции скорой помощи планируется создать уникальный региональный центр оказания экстренной медицинской помощи. Володин в ходе визита 25 февраля заявил, что проект реконструкции планируется реализовать в текущем году. На реализацию проекта было выделено 220 миллионов рублей.