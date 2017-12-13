Глава СПЧ призвал вернуться к закону о СМИ-иноагентах и исправить его

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов настаивает на том, чтобы вернуться к принятому ранее закону о СМИ — иностранных агентах и исправить его: эти нормы в нынешнем виде невозможно исполнить, а попасть под их действие может абсолютно любое иностранное СМИ.

По его словам, было бы правильным вместо внесенных норм обозначить в законе, что "российское правительство вправе принять ответные меры в отношении СМИ тех стран, в которых российские СМИ подвергаются специальным ограничениям или обременениям".

"И это было бы правильно: и зеркально, и абсолютно соответствовало бы принципам взаимности, соответствовало бы другим нормам закона о СМИ. Вместо этого соорудили нормы, которые сейчас невозможно исполнить", — заявил Федотов в ходе заседания временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ.

"Мы будем рады, если Совет Федерации поддержит нашу инициативу и мы вместе сумеем исправить эту ошибку. Это ошибка не политическая, политически все правильно сделано, но это ошибка законодательная, юридическая. Нельзя в правовой системе накапливать ошибки", — подчеркнул глава СПЧ.

Он заострил внимание и на том, что под действие нынешнего закона может попасть любое иностранное СМИ. "Закон написан таким образом, что любое иностранное средство массовой информации… по этому закону может быть признано иностранным агентом. Потому что оно издаётся иностранным юридическим лицом и имеет иностранные источники финансирования… Любое иностранное СМИ финансируется из иностранных источников, это нормально. Надо было все-таки это локализовать применительно к СМИ, которые распространяются на территории РФ. Но даже этого сделано не было", — напомнил Федотов.

При этом, отметил глава СПЧ, норму нужно сформулировать таким образом, чтобы она давала возможность для ответа на любые дискриминационные шаги в отношении российских СМИ за рубежом, а не только на внесение их в список "иностранных агентов".

"Нужно предусмотреть общую модель. И тогда мы сможем сказать: в Америке они записали наши телеканалы в список иностранных агентов — мы сделаем то же самое, распоряжения правительства достаточно, если это будет в законе о СМИ. А в Англии по-другому поступили, но дискриминировали российские СМИ — ответим аналогичным образом, не через закон о СМИ — иностранных агентах, а так, как будет в данный момент адекватнее", — пояснил правозащитник.

"Поэтому я все-таки настаиваю на том, что нам нужно вернуться к этому закону и его исправить", — заявил председатель совета. Он отметил, что сейчас возникает проблема с применением действующего закона, неизвестно, как с ее решением будет справляться Минюст.