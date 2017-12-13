Комиссия Мосгордумы рассмотрит предложение установить памятник Примакову

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в четверг обсудит установку в Москве памятника экс-премьеру Евгению Примакову, следует из повестки к заседанию.

Как сообщается в повестке, опубликованной на сайте Московской городской думы, члены комиссии в четверг обсудят предложение возведения памятного монумента российскому политическому деятелю Евгению Примакову. Как уточняется в материалах, памятник предполагается передать в дар городу.

В мае глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с предложением поставить памятник Примакову на Смоленской площади рядом со зданием МИД.

Востоковед по образованию, Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором академического Института мировой экономики и международных отношений. С января 1996 года по сентябрь 1998 года Примаков был министром иностранных дел России. За несколько лет работы на этом посту он объездил практически весь мир. Во внешней политике Примаков стал автором стратегии "многополярности". Примаков скончался на 86-м году жизни 26 июня 2015 года.

В четверг члены комиссии также планируют обсудить инициативу о возведении памятников русской поэтессе Марине Цветаевой, писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому и российскому предпринимателю Сергею Третьякову.

Также будут подняты на рассмотрение предложения о возведении скульптурной композиции "Мать и дитя" и памятных информационных знаков (стел) "Незабытые святыни" на местах утраченных храмов, оба скульптурных объекта планируется передать в дар городу.