В природоохранный проект на "Химпроме" в Чувашии вложат более 670 млн руб

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На одном из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, специализирующемся на производстве крупнотоннажной химии — ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия) — до 2020 года запланировано провести реконструкцию сетей канализации и сточных вод, систем технологических трубопроводов, речной и оборотной воды, а также закупить оборудование для промышленной санитарной лаборатории. Это предусматривает соглашение о взаимодействии в сфере природопользования, подписанное Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством Чувашии и ПАО "Химпром" в рамках проходящей в Подмосковье Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ`2017", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашской республики.

Общая сумма инвестиций в проект составит более 670 миллионов рублей, сказал собеседник агентства.

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев отметил, что экологические проекты, которые реализуются в республике, востребованы на федеральном уровне.

"Соответствующая оценка региону дана природоохранной прокуратурой, генеральной прокуратурой, которые свои мероприятия у нас проводили. Это говорит о том, что мы любим свою землю и смотрим в будущее. От экологической безопасности зависит здоровье людей. Мы любим свою землю и смотрим в будущее", — сказал Игнатьев.

Чувашия находится в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической ситуацией и занимает первое место по экологической обстановке в Приволжском федеральном округе.

"Те обязательства, которые, подписав соглашение, берет на себя предприятие (ПАО "Химпром"], а это охрана атмосферного воздуха, почв и, безусловно, водоохранные мероприятия, носят в первую очередь социальный эффект.

Именно жители республики, жители Новочебоксарска должны почувствовать тот реальный экологический эффект, который мы сегодня заложили. Чувашия — один из регионов, который проводит активную экологическую политику", — сказал руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, слова которого процитировали в пресс-службе администрации главы Чувашии.

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