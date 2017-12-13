РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ОНФ попросил проверить экологическую ситуацию в 32 российских городах

16:3313.12.2017
(обновлено: 16:34 13.12.2017)
0490
© РИА Новости / Виталий АньковПолигон. Архивное фотоПолигон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Минприроды РФ запрос с просьбой инициировать совместно с Генпрокуратурой экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке "Экологического рейтинга российских городов — 2017", сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

Вы довольны экологической ситуацией в вашем городе?
Результаты

  • 15.9%

    Проблем не вижу, у нас чистый воздух

  • 27.9%

    Возможно есть проблемы, но я не обладаю достаточной информацией

  • 29.8%

    В моем городе много промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу

  • 26.4%

    Я живу в мегаполисе, приходится мириться с неизбежными проблемами
Все опросы
Голосовать
"Эксперты Народного фронта направили в Минприроды России запрос, в котором просят природоохранное ведомство совместно с Генпрокуратурой РФ провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке "Экологического рейтинга российских городов — 2017", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в числе этих городов — Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, а также Череповец и Элиста.

Минприроды России: Задачи Года экологии выполнены
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Минприроды России: задачи Года экологии выполнены
По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, руководство этих населенных пунктов либо вовсе не предоставило необходимую информацию об экологической обстановке, либо предоставило неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии этих городов.

Миронов также отметил, что "фронтовики" намерены на "Форуме действий" "Россия, устремленная в будущее" предложить усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на международном форуме Экотех
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Донской рассказал об улучшении экологических условий проживания россиян
"Кроме того, мы предлагаем министерству экологии и природных ресурсов РФ разработать доступный информационный интернет-портал, содержащий в открытом доступе информацию государственного экологического мониторинга", — добавил Миронов.

В конце ноября эксперты движения совместно с Минприроды РФ представали результаты экологического рейтинга российских городов, в который вошли 104 города. Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные челны, второе место заняла Казань, следом идет Воронеж. Москва оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.

 

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена