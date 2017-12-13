ОНФ попросил проверить экологическую ситуацию в 32 российских городах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Минприроды РФ запрос с просьбой инициировать совместно с Генпрокуратурой экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке "Экологического рейтинга российских городов — 2017", сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

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"Эксперты Народного фронта направили в Минприроды России запрос, в котором просят природоохранное ведомство совместно с Генпрокуратурой РФ провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке "Экологического рейтинга российских городов — 2017", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в числе этих городов — Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, а также Череповец и Элиста.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, руководство этих населенных пунктов либо вовсе не предоставило необходимую информацию об экологической обстановке, либо предоставило неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии этих городов.

Миронов также отметил, что "фронтовики" намерены на "Форуме действий" "Россия, устремленная в будущее" предложить усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации.

"Кроме того, мы предлагаем министерству экологии и природных ресурсов РФ разработать доступный информационный интернет-портал, содержащий в открытом доступе информацию государственного экологического мониторинга", — добавил Миронов.

В конце ноября эксперты движения совместно с Минприроды РФ представали результаты экологического рейтинга российских городов, в который вошли 104 города. Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные челны, второе место заняла Казань, следом идет Воронеж. Москва оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.