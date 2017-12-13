ОНФ попросил проверить экологическую ситуацию в 32 российских городах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Минприроды РФ запрос с просьбой инициировать совместно с Генпрокуратурой экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке "Экологического рейтинга российских городов — 2017", сообщила пресс-служба ОНФ в среду.
15.9%Проблем не вижу, у нас чистый воздух
27.9%Возможно есть проблемы, но я не обладаю достаточной информацией
29.8%В моем городе много промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу
26.4%Я живу в мегаполисе, приходится мириться с неизбежными проблемами
В пресс-службе уточнили, что в числе этих городов — Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Глазов, Елец, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Можга, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Саранск, Сарапул, Севастополь, Смоленск, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тверь, Томск, Хабаровск, Чебоксары, а также Череповец и Элиста.
Миронов также отметил, что "фронтовики" намерены на "Форуме действий" "Россия, устремленная в будущее" предложить усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации.
В конце ноября эксперты движения совместно с Минприроды РФ представали результаты экологического рейтинга российских городов, в который вошли 104 города. Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные челны, второе место заняла Казань, следом идет Воронеж. Москва оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.