"Небрежный" закон о СМИ-иноагентах портит правовую систему, заявил Федотов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Закон о СМИ — иностранных агентах написан небрежно, он портит российскую правовую систему, необходимо правильно прописать эти нормы, заявил в среду глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Мы не ставим под сомнение необходимость ответных мер, но ответные меры должны быть юридически безукоризненны. А то, что было подготовлено и, к сожалению, стало законом, это документ, который портит нашу правовую систему. Потому что он написан крайне небрежно", — сказал Федотов в ходе заседания временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ.

Если уж было решено внести изменения в закон, то поправки нужно было написать правильно, подчеркнул он.

"Наш совет как раз и выступает за то, чтобы эту норму написать правильно и в этом был смысл нашего заключения. Мы рассчитывали, что Совет Федерации как верхняя палата парламента скажет: коллеги из Госдумы, мы поняли вашу идею, мы ее в принципе поддерживаем, но только давайте все напишем правильно. К сожалению, этого не случилось. Но меня ободряет заверение моего друга профессора (члена СФ Андея) Клишаса, который сказал, что мы готовы рассмотреть варианты внесения изменений в закон. Так давайте, они очевидны", — добавил правозащитник.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Ранее на прошлой неделе Совет Федерации одобрил этот документ, "за" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Президентский СПЧ после рассмотрения законопроекта Госдумой принял экспертное заключение, в котором правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять этот закон ко всем СМИ.

Заключение правозащитников, по словам Федотова, было нацелено на то, чтобы сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, сама необходимость ответных мер в СПЧ сомнений не вызывает. После принятия закона Федотов сообщил, что совет рассчитывает в декабре подготовить поправки по СМИ-"иностранным агентам" и представить их президенту, правозащитники предложат уточнить формулировку и перенести эту норму в другую статью закона о СМИ: из статьи 6 ("Применение закона") в статью 54 ("Распространение зарубежной информации").