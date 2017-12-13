В Москве пройдет встреча главы КЧР с молодежью и студентами

ЧЕРКЕССК, 13 дек — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 15 декабря встретится в МГИМО России со студентами и молодежью из КЧР, живущими и обучающимися в Москве; будут обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием республики, проблемы образования, трудоустройства, туризма и культуры, сообщил глава региона в своем официальном аккаунте в "Инстаграм".

Организатором встречи выступает постоянное представительство Карачаево-Черкесской Республики в Москве, куда можно подать заявку на участие во встрече.

"Я всегда говорю: у нас активная, талантливая молодежь, которая интересуется и участвует во всех сферах жизни как в республике, так и за ее пределами. Важно знать, чем живет молодежь, какие вопросы им интересны. В свою очередь, у молодежи будет возможность задать мне любой интересующий вопрос", — рассказал РИА Новости Темрезов о целях предстоящей встречи.

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