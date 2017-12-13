Скворцова рассказала о новой системе более точной постановки диагнозов

ГОРКИ, 13 дек — РИА Новости. Система установки диагнозов с использованием цифровых массивов данных и искусственного интеллекта может быть реализована в первую очередь в онкологии и неонатологии, сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Ранее в среду в ходе заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Минздрав предлагает в рамках реализации проекта "Электронное здравоохранение" разработать систему поддержки принятия врачебных решений, используя массивы данных в сфере медицины, включая некоторые подходы к использованию искусственного интеллекта.

"Мы рассматриваем следующий этап развития электронного здравоохранения, в том числе с запуском специальных систем, которые позволяют оказывать помощь врачу в принятии решений. Уже сейчас у нас есть для этого все условия, у нас более 500 тысяч рабочих мест автоматизировано, у нас создан электронный рубрикатор, включающий все утвержденные клинические рекомендации и критерии качества оказания медицинской помощи при разных направлениях", — сказала Скворцова.

"О чем идет речь? О создании для профильных медицинских организаций, для профильных медицинских специалистов уже дизайна рабочего стола, как клинического протокола, который не позволяет ошибиться. Потому что сам компьютер подсказывает поля для диагностики и на основе внесенной информации подсказывает алгоритм дальнейших действий и в плане тактических лечебных, что нужно и как провести, и дополнительного обследования", — пояснила глава Минздрава.

По ее словам, подобные программы разработаны и применяются в ряде стран мира, они имеют преимущество в том, что позволяют исключить человеческий фактор. "Они действительно имеют, так сказать, преимущества в том, что они, во-первых, являются вытягивающими с точки зрения квалификации врачей, а во-вторых, даже если человек утомлен, а речь может идти о ночном дежурстве или внеурочной работе, исключается человеческий фактор, вам не дают ошибиться", — добавила министр.

"Мы хотим начать с двух направлений – это онкология, это особой значимости приоритетное направление, и неонатология. Это будут два направления, после которых мы уже будем подключать фактически все профильные медицинские направления. Мы хотели бы это начать уже со следующего года, с 2018-го", — уточнила Скворцова.

Предложение, по ее словам, было одобрено на заседании в среду, однако требует технической проработки для реализации.