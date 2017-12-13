В Москве снизилось число заявлений в прокуратуру о внеплановых проверках

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число заявлений в московскую прокуратуру о согласовании внеплановых проверок сократилось в три раза в 2017 году, сообщила замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина.
Она отметила, что в 2016 году таких заявлений поступило 2799, прокуроры, в свою очередь, отказали в согласовании этих проверок в 29% случаев.
Причинами отказа стали отсутствие оснований для внеплановой проверки, несоблюдение органами контроля требований закона в части отсутствия документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проверки, и несоблюдение требований к оформлению решения о проведении проверки.
По словам Ребриной, также столичные прокуроры в 2017 году добились погашения задолженности около 2 миллиардов рублей перед хозяйствующими субъектами.