Топилин рассказал, какие семьи получат выплаты при рождении первенца

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Доход семьи, которая сможет рассчитывать на получение выплат на рождение первого ребенка, должен составлять до 50 тысяч рублей на двоих в регионе Российской Федерации, где доходы населения соответствуют средним показателям, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в среду на заседании Госдумы.

"Заработная плата должна быть около 50 тысяч рублей на двух человек в среднем регионе. Это планка, при которой семья попадёт в программу поддержки", — сказал Топилин, отвечая на вопрос о требуемых доходах семьи.

Он также добавил, что за получением пособия на первого ребёнка, семья должна обратиться в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При рождении второго родители должны обращаться в пенсионный фонд, где одновременно они будут подавать заявление и на пособие, и на получение материнского капитала.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.