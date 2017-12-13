В Москве разрабатывают индивидуальные программы для лечения зависимостей

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве прорабатывается возможность индивидуального лечения и реабилитации людей с зависимостями, рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн на пресс-конференции.

"Мы, опираясь на медико-генетический подход, персонализируем помощь… Раньше мы работали вслепую, пробовали один препарат, меняли на другой. Это подход нам позволяет сразу попадать в мишень и оказывать помощь. Естественно, зная особенности психических реакций наших больных, мы можем вырабатывать индивидуальные программы реабилитации", — сказал Брюн.

Он отметил, что индивидуальный подход применяется и в отношении несовершеннолетних с зависимостями.

"Мы берем детей, больных алкоголизмом, которые у нас лечатся, и смотрим у них риски на зависимое поведение. Уже после того, как мы понимаем, что происходит с этим ребенком, даем рекомендации по воспитанию таких детей. То есть это такой мостик от персонализированной медицины к персонализированной педагогике", — добавил нарколог.