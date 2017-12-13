В Москве снизилось число пожаров в жилом секторе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число пожаров в жилом секторе Москвы в 2017 году снизилось на 7%, количество погибших — на 19,5%, сообщил в среду начальник ГУ МЧС России по столице Илья Денисов.

"Итогом принятых мер стало снижение количества пожаров в жилом секторе на 7% и погибших людей — на 19,5%. Количество пожаров из-за неосторожного обращения с огнем уменьшено на 15%", — сказал Денисов на втором открытом форуме прокуратуры Москвы по вопросам защиты прав предпринимателей.

По его словам, за год сотрудники МЧС и мосжилинспекций провели более 18 тысяч профилактических мероприятий, включающих в себя обходы жилого сектора, встречи с населением. "Всего в ходе профилактических мероприятий проведено свыше 60 тысяч инструктажей на противопожарную тематику с охватом более 140 тысяч человек", — уточнил Денисов.