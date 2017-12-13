Топилин назвал регионы, где семьи получат самые высокие пособия на первенца

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самые высокие денежные пособия на первого ребенка получат жители Чукотки и Ненецкого автономного округа, а самые низкие — семьи из южных регионов и регионов средней полосы России, рассказал в среду журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Чукотка и Ненецкий округ — самые высокие, а самые низкие — это ряд южных регионов и регионов средней полосы: Белгородская область, Тамбовская область", — сказал Топилин, пояснив, что размер пособия дифференцируется в зависимости от уровня жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что в среднем по России размер пособия будет составлять порядка 10,5 тысяч рублей.