В Москве установят памятный знак работникам ВДНХ, погибшим на фронтах ВОВ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Московская городская дума в среду поддержала установку памятного знака работникам ВДНХ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства памятным знаком работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах ВОВ", — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, предложение о возведении памятного знака поступило от генерального директора ВДНХ. Установить его предлагается на территории выставки, вблизи выставочного образовательного павильона "Россия — моя история" на средства ВДНХ в объёме 10 миллионов рублей.

Предложение было единогласно поддержано депутатами Московской городской думы.