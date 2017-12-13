Госдума приняла закон о неофициальном использовании герба России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет возможность гражданам и организациям уважительно использовать государственный герб Российской Федерации в неофициальных целях.
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.
В настоящее время использование государственного герба РФ возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования государственного герба, отмечал ранее депутат.
По словам Крашенинникова, данная законодательная инициатива расширяет возможность использования государственного герба Российской Федерации, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования.
Депутат сообщил, что поправками устанавливается возможность такого неофициального использования государственного герба или его изображения федеральными органами государственной власти, иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и иными государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления и муниципальными органами.
Вместе с тем он добавил, что государственный герб или его изображение в порядке, предусмотренном законодательством для официального применения, граждане и организации не смогут.
Например, изображение государственного герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями. Сюда же относятся и случаи использования герба на государственных наградах, на документах, удостоверяющих личность, уточнил Крашенинников.
По мнению авторов инициативы, принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.
Также не может быть использован государственный герб и в качестве товарного знака.