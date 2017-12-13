"Бережливая поликлиника" сократила ожидание приема врача, заявила Скворцова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" позволил в три раза сократить время ожидания приема у врача, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на видеоселекторе.

"Сократилось время ожидания в очереди в регистратуре в среднем в пять раз, то есть фактически от 40 до 8 минут. Сократилось время ожидания в очереди на прием к врачу в среднем в 3,2 раза, увеличилось время, которое затрачивает врач на непосредственный контакт с пациентом почти в два раза — в 1,8 раза. Сократилось время ожидания очереди в процедурный кабинет в 3,5 раза, сократилось время прохождения диспансеризации в среднем 2,8 раза", — сказала министр.

Она отметила, что одним из основных плюсов проекта стало разделение потоков больных и здоровых пациентов. По ее словам, принципы проекта "Бережливая поликлиника" будут применяться и к тем детским учреждениям, которые будут отремонтированы в рамках пакета новых демографических мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

С ноября 2016 года в тестовом режиме в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов – Министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" – принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. Эксперимент запустили в нескольких учреждениях Ярославля, Калининграда и Севастополя.

В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники – непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей.