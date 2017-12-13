Топилин рассказал подробности о выплатах при рождении первенца

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Выплаты россиянам при рождении первого ребенка не будут зависеть от дохода семьи от банковских вкладов или сдачи в аренду недвижимости, учитываться будут только зарплаты, пенсии, пособия, сообщил в среду на заседании Госдумы министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Важно отметить то, что в доходах граждан, которые будут оцениваться, предусматриваются лишь текущие денежные доходы, которые оцениваются за предыдущий год, деленные на 12 месяцев с тем, чтобы получить среднемесячный доход. При этом мы в законопроекте не предусматривали учет каких-либо выплат или каких-либо доходов вкладов в банках, от сдачи имущества в аренду", — сказал Топилин.

Он пояснил, что учитываться будут только текущие доходы: заработные платы, пенсии, пособия. Топилин напомнил, что на новое пособие будут иметь право трудоспособные граждане с доходом не более 1,5 прожиточных минимумов. При этом, по его словам, при расчетах будет учитываться второй квартал года.

"Второй квартал, как правило, бывает наиболее представительным с точки зрения динамики цен и не ниже, а очень часто бывает, что выше, чем среднегодовой показатель. Предлагаем действовать в большей степени в интересах родителей", — сказал он.